كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "فيها ايه يعني؟" عن البوستر الرسمي عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وتصدر البوستر عدد من أبطال الفيلم هم الفنان ماجد الكدواني، الفنان مصطفى غريب، الفنانة أسماء جلال، الفنانة غادة عادل، وحمل تعليق"كل كلمة بتتقال في وقتها ممكن تغير كتير، قريبا في جميع دور العرض".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول محاسب متقاعد يعيش أسيرًا لذكريات قصة حب قديمة لم تكتمل، ثم يلتقي عن طريق الصدفة بربة منزل كانت حبيبته السابقة، وسرعان ما تأخذ حياتهما مسارًا غير متوقع، وتُبعث من جديد قصة حبهما وهما في مرحلة عمرية متقدمة، وتتوالى الأحداث.

