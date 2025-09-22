قبل عرضه في "الجونة السينمائي".. تعرف على قصة فيلم "الشيطان والدراجة"

ينافس الفيلم اللبناني الشيطان والدراجة للمخرجة شارون حكيم بمسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي (16 - 24 أكتوبر) حيث يشهد عرضه الأول بالعالم العربي. وكان قد فاز بجائزة الطلاب في مسابقة الأفلام الوطنية في عرضه العالمي الأول بمهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم حول ياسما الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا، والفيلم مقتبس من قصة قصيرة كتبتها تمارا سعادة عام 2020. تروي بطريقة تخيّلية تجربة طفلة تتعلق باكتشافها لجسدها كفتاة صغيرة في إحدى القرى المسيحية في لبنان.

وفي بيان صحفي قالت مخرجة الفيلم "الفيلم مليء بإشارات إلى الخصوصيات الاجتماعية والسياسية للبنان في مطلع الألفية، لكنها تبقى خلفية للأحداث لا محورًا لها. القصة تركز على الثورة الداخلية لفتاة ممزقة بين جوانب مختلفة من ذاتها، من خلال موضوع حساس يتعلق باكتشاف الذات جنسيًا. باستخدام أسلوب إخراجي لا يكشف تفاصيل هذه التجربة الحميمة بل يلمح إليها، يجعلنا الفيلم نشعر بدلًا من أن نرى. وقد جاء هذا الاختيار بدافع حرصي الشديد على عدم تسليع أو تجسيد أجساد المراهقين، وأيضًا لأن جوهر هذه المشاهد يكمن في العواطف التي تجتاح ياسما".

تابعت شارون حكيم "يمنح الختام ياسما مساحة مرحّبة تستطيع منها بناء قدرتها على الصمود. تنتصر قوة الرغبة رغم القيود، ويختتم الفيلم بانفجار من التفاؤل والحيوية يستحضر تاريخ الشعب اللبناني: ستكبر ياسما وهي تختار حبها للحياة، والحرية الكامنة في داخلها كدليل ترشد به طريقها."

الفيلم من إخراج شارون حكيم وشاركت في تأليفه مع تمارا سعادة، بطولة ميليسا سكّر، كريستين شويري، روجر عازار، ماريا هيكتور، تاتيانا سكّر، وتصوير ليتيسيا دي مونتاليمبيرت ومونتاج كليمانس سامسون، وموسيقى مارك كودسي وأغياد غانم، وصوت راواد حبيقة، بينوا جارجون، وليونيل جوينون.