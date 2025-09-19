كتب- هاني صابر:

طرحت الجهة المنتجة لفيلم"هيبتا: المناظرة الأخيرة"، الإعلان الرسمي للعمل استعدادا لعرضه بالسينمات يوم 8 أكتوبر المقبل.

ونشر الفنان كريم قاسم أحد فريق العمل، الإعلان الرسمي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحب في الزمن ده مختلف تمامًا عن زمان .. الإعلان الرسمي لفيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة.. 8 أكتوبر في مصر و 9 أكتوبر في جميع سينمات الوطن العربي".

ويكشف الإعلان الرسمي عن قصة إنسانية معاصرة تلتقي فيها التكنولوجيا مع اختياراتنا ومشاعرنا، وتحدث مناظرة عامة محتدمة تُقدّم فيها "سارة" التي تؤدي دورها منة شلبي، مقاربة جديدة تُبسّط ما يبدو معقّدًا في الحب، عبر استعراض أربع حكايات بالفيلم، ويطرح السؤال: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟.

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" بطولة منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، وتأليف محمد صادق، وإخراج هادي الباجوري.