قبل طرح الفيلم.. محمد منير يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "ضي"

كتبت- منى الموجي:

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "ضي.. سيرة أهل الضي" عن إطلاق الأغنية الدعائية للفيلم غدا الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، بصوت النجم الكبير محمد منير والذي يشارك في العمل كضيف شرف.

الأغنية من ألحان الملحن الكبير إيهاب عبدالواحد وكلمات مصطفى حدوتة ومن توزيع يوفل وستيفن سدراك.

ويسلط فيلم ضي الضوء على قصة إنسانية حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، وتعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة فيلم ضي: أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، وحنين سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم: الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح، من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.