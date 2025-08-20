بطولة نيللي كريم وشريف سلامة.. طرح ملصق دعائي لفيلم "جوازة في جنازة"

كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة إتحاد الفنانين للسينما والفيديو عن الملصق الدعائي الأول لفيلم جوازة في جنازة من إخراج أميرة دياب، والذي من المقرر طرحه يوم 10 سبتمبر بدور العرض المصرية و25 سبتمبر بدور العرض في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات.

الفيلم يُعد التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، وتم إنجازه بعد سلسلة طويلة من التّعديلات على السيناريو وصلت إلى 16 نسخة منذ انطلاق الفكرة مطلع عام ٢٠٢٣.

ويضم الفيلم كوكبة من أبرز الأسماء، من بينهم: نيللي كريم وشريف سلامة في ثالث أعمالهما الفنية معا، بعد مشاركتهما في فيلم "هابي بيرث داي" ومسلسل "فاتن أمل حربي"، ويشاركهما البطولة في الفيلم كل من النجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، الفيلم إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو والرشيدي فيلم.