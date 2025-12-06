أحمد مراد وكنزي مدبولي.. نجوم وفريق عمل فيلم "الست" في العرض الخاص

تصوير أحمد مسعد"

يقام مساء اليوم السبت، العرض الخاص لفيلم "الست" بإحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر، الذي شهد حضور أبطاله وفريق العمل، إلى جانب نخبة من نجوم الوسط الفني احتفالا بعرض الفيلم في السينمات يوم 10 ديسمبر الجاري.

وشهد العرض الخاص حضور فريق العمل إلى جانب نجوم السوشيال ميديا والتيك توك منهم السيناريست أحمد مراد، كنزي مدبولي ، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

اقرأ أيضا:

رامز جلال: "لو غنيت فيه ناس كتير هتقعد في البيت" (فيديو)

من أعماله "الدالي" و"الباطنية"..وفاة الفنان سعيد مختار