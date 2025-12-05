طرحت الشركة المنتجة لفيلم "إن غاب القط" بوستر مجمع لأبطال الفيلم استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تصدر البوستر عدد من نجوم الفيلم هم اسر ياسين، محمد ممدوح، أسماء جلال، علي صبحي، وأعاد الفنان علي صبحي نشر البوستر عبر صفحته على "انستجرام" وكتب: "أول فيلم توكسيك في الوطن العربي، إن غاب القط قريبا بجميع دور العرض".

كواليس فيلم "إن غاب القط"

تدور أحداث الفيلم حول سرقة لوحة شهيرة من أحد المتاحف تؤدي إلى صراع غير متوقّع بين أفراد العصابة وموظفي المتحف، وفي خضم ذلك، تنشأ علاقة حب غير مألوفة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، سماح أنور، علي صبحي، رحاب الجمل، تأليف أيمن وتار، إخراج سارة نوح.

أعمال ينتظر عرضها الفنان علي صبحي قريبا

يشارك الفنان علي صبحي بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والإثارة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول الضابط (عمر) الذي يُكلف بمهمة القبض على خُط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث.

اقرأ أيضا:

منى زكي تكشف رأيها في ردود فعل الجمهور عن "الست" (صور)

وفاة قيس جمعة أحد أعضاء فرقة كاظم الساهر