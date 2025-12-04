جدة- منى الموجي:

قدم فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، فيلم افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهو "العملاق"، مشيرا إلى أنه يجمع بين الشرق والغرب.

وتابع في حفل الافتتاح الذي أقيم مساء الخميس 4 ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية "فيلم مميز على مستوى القصة والأداء، يروي (العملاق) رحلة ملهمة لبطل العالم في الملاكمة نسيم حامد، قصة انطلقت من شوارع المملكة المتحدة وتردد صداها إلى العالم، قصة عن الهوية والموهبة والهجرة والإيمان الراسخ بأن صوتك يستحق أن يُسمع".

وأضاف فيصل "يشرفنا أن نفتتح مهرجاننا هذا العام بفيلم بهذه القوة"، ورحب بالمخرج روان أثالي، والممثل أمير المصري، بطل العمل، وتحدثا عن تجربتهما مع الفيلم.

جدير بالذكر أن الحفل شهد حضور: السير مايكل كين، جيسيكا ألبا، آيشواريا راي، شون بيكر، نادين لبكي، إلهام شاهين، ليلى علوي، محمد سامي، مي عمر، ياسمين صبري، دينا فؤاد، فاطمة البنوي، عهد كامل، آسيل عمران، محمد فراج، بسنت شوقي، جورج خباز، ديلان دينيز، سركان شاي أوغلو.