جدة- منى الموجي:

أعرب النجم العالمي أمير المصري عن سعادته باختيار فيلمه العملاق ليكون فيلم افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اليوم الخميس 4 ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال أمير خلال تواجده في المهرجان "حاسس بفخر ومحظوظ إن فيلم الافتتاح هيكون فيلمي، ولما اتكلمت مع فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، من سنة عن الفيلم تحمس جدا، وكلنا نعرف نسيم حميد صاحب قصة رائعة وسعيد أن أكون وسط ناسي، مع نجوم عالميين موجودين في المهرجان".

وعن تحضيراته للدور قال "خسيت سبعة كيلو وكنت بتمرن كل يوم، وكان فيه تدريب لمحاولة إتقان لهجة محددة، كما أصبت وصباعي اتخلع من الحماس".

فيلم العملاق إخراج روان أثالي، ويروي قصة الملاكم البريطاني اليمني نسيم حميد.