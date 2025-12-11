إعلان

أمير فخر الدين يفوز بجائزة اليسر لأفضل إخراج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

10:35 م 11/12/2025

أمير فخر الدين يفوز بجائزة اليسر لأفضل إخراج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدة- منى الموجي:

فاز المخرج أمير فخر الدين بجائزة اليُسر لأفضل إخراج عن فيلمه يونان بطولة الفنان اللبناني جورج خباز، وذلك في حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم مساء اليوم الخميس 11 ديسمبر.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي أعلن أيضا فوز النجم اللبناني جورج خباز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم يونان، وعقب استلامه الجائزة، قال "سعيد كتير وشكرا مهرجان البحر الأحمر، وبدي أشكر أمير فخر الدين، أنت مخرج كبير وكان لي الشرف إني اشتغل معاك، يا ريت كنت معنا اليوم".

ومازح جورج رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرج شون بيكر "إحنا قرايب على فكرة بيكر بالعربي يعني خباز"، مضيفا "أهدي الجائزة لعائلتي ولوطني لبنان".

شهد حفل الختام حضور كوكبة من نجوم وصناع الفن، بينهم: صبا مبارك، أنتوني هوبكنز، إدريس ألبا، سلمان خان، حسن الرداد، هنا شيحة، درة، لبلبة، نادين لبكي، يسري نصر الله، ليلى أحمد زاهر، شريف رمزي، مي عمر، محمد سامي، سارة طيبة، عهد كامل، نواف الظفيري، شهد أمين، خيرية نظمي.

أمير فخر الدين يفوز بجائزة اليسر أفضل إخراج في مهرجان البحر الأحمر فيلم يونان يفوز بجائزة أفضل إخراج الفنان اللبناني جورج خباز مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟