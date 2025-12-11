جدة- منى الموجي:

فاز المخرج أمير فخر الدين بجائزة اليُسر لأفضل إخراج عن فيلمه يونان بطولة الفنان اللبناني جورج خباز، وذلك في حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم مساء اليوم الخميس 11 ديسمبر.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي أعلن أيضا فوز النجم اللبناني جورج خباز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم يونان، وعقب استلامه الجائزة، قال "سعيد كتير وشكرا مهرجان البحر الأحمر، وبدي أشكر أمير فخر الدين، أنت مخرج كبير وكان لي الشرف إني اشتغل معاك، يا ريت كنت معنا اليوم".

ومازح جورج رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرج شون بيكر "إحنا قرايب على فكرة بيكر بالعربي يعني خباز"، مضيفا "أهدي الجائزة لعائلتي ولوطني لبنان".

شهد حفل الختام حضور كوكبة من نجوم وصناع الفن، بينهم: صبا مبارك، أنتوني هوبكنز، إدريس ألبا، سلمان خان، حسن الرداد، هنا شيحة، درة، لبلبة، نادين لبكي، يسري نصر الله، ليلى أحمد زاهر، شريف رمزي، مي عمر، محمد سامي، سارة طيبة، عهد كامل، نواف الظفيري، شهد أمين، خيرية نظمي.