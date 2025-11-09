صندوق البحر الأحمر وفيلم العُلا يعلنان المشاريع الفائزة بمنح الدعم

كتبت- منى الموجي:

أعلن صندوق البحر الأحمر، التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بالتعاون مع فيلم العُلا، عن المشاريع الفائزة بمنح دعم الأفلام الإبداعية للعام الثالث على التوالي، في إطار شراكتهما الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المواهب السينمائية وتعزيز حضورها على الساحة الإقليمية والعالمية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مؤسسة البحر الأحمر السينمائي "تأتي هذه المبادرة المشتركة تأكيدًا على إلتزام الطرفين بدعم صنّاع الأفلام الموهوبين من المملكة والمنطقة، وتوفير منصة تتيح لهم تطوير مشاريعهم السينمائية الطموحة من مرحلة الكتابة والتطوير إلى الإنتاج والعرض. وتشمل المشاريع الفائزة هذا العام مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة والطويلة من السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، تعكس جميعها تنوع الرؤى والأساليب الفنية التي تثري المشهد السينمائي العالمي".

وتابع البيان "أبرزت الأعمال العشرة تنوعًا ديناميكي من الأصوات والثقافات والأساليب السينمائية. وتعكس المشاريع المختارة التطور الفني للمنطقة وتوسع نطاق صناعة السينما في المملكة العربية السعودية كمركز للتعاون الدولي وسرد القصص".

وتستمر هذه الشراكة بين صندوق البحر الأحمر وفيلم العُلا للعام الثالث، لتؤكد على أهمية تضافر الجهود في دعم المواهب الواعدة.

قائمة الأفلام الفائزة:

هجرة

المملكة العربية السعودية

المخرجة: شهد أمين

للمنتج: محمد جبارة الدراجي

مونتريال

الأردن، المملكة العربية السعودية

المخرج: أمين نايفة

للمنتج: بسام الأسعد

جفاف

المملكة العربية السعودية

المخرج: حمزة جمجوم

للمنتج: أبو بكر خان

يلا يلا بينا! الدليل الرسمي الغير رسمي للحياة في العالم الحديث

المملكة العربية السعودية

المخرج: محمد حماد

المنتجون: محمد حماد، آمنة أبو رديف

الوهد

المملكة العربية السعودية

المخرج: فيصل العامر

للمنتج: أحمد فوزي

تايغرس

العراق، المملكة العربية السعودية، فرنسا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية

المخرج: حيدر رشيد

المنتجون: حيدر رشيد، دومينيكو بروكاتشي

صورة

المملكة العربية السعودية

المخرجة: زهرة محمد الضامن

المنتجون: تقوى علي ناصر، بشاير عقيل

عسل وجنون

العراق ، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، الأردن

اخراج: أحمد ياسين الدراجي

إنتاج: ميثم جبارة

كلب جائع

المملكة العربية السعودية، الأردن

المخرج: محمد سلمان

المنتجون: رولا ناصر، أمجد أبو العلاء

فريدة: الفتاة التي هزمت داعش

المملكة المتحدة، المغرب

المخرج: حسن نازر

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية.

صندوق البحر الأحمر

مبادرة تم إطلاقها بواسطة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بهدف رعاية المواهب وتعزيز النمو في صناعة السينما العالمية مع التركيز على دعم صُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا.

فيلم العلا

وكالة الأفلام التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتي تأسست لتعزيز ودعم إنتاج الأفلام والمسلسلات التليفزيونية الدولية في محافظة العلا، والواقعة في شمال غرب المملكة العربية السعودية.