رؤوف السيد لـ"مصراوي": "شمشون ودليلة" أكشن كوميدي وفيلم جديد علينا

كتب : منى الموجي

02:04 م 08/11/2025

رؤوف السيد

كتبت- منى الموجي:

قال المخرج رؤوف السيد، إن فيلمه "شمشون ودليلة" والذي يشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي، والفنانة مي عمر، ليس له علاقة بالقصة التاريخية الشهيرة.

وتابع في تصريح خاص لـ"مصراوي": "شمشون ودليلة سوف تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، وهو فيلم جديد علينا كلنا، إن شاء الله نعمل فيلم حلو".

جدير بالذكر أن رؤوف السيد حرص الفترة الماضية على حضور فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وعنه قال "دايما المهرجان بيبهرنا، هذا العام الدورة مختلفة تماما، وكنا سعداء فيها، ومعرض يسرا كان خطير، أنا بحبها بشكل غير طبيعي، يا رب تدي للسينما والدراما اكتر بكتير، ومحتاجين ناس كتير في حياتنا زي يسرا بس هي سيفا واحدة بس".

