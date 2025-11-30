طرح بوستر فيلم "طلقني" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

كشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن البوستر الرسمي لفيلم طلقني، الذي تشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني.

ونشر كريم صورة البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، وعلق: "قريبا".

ومن المقرر عرض فيلم "طلقني" يوم 24 ديسمبر في جميع السينمات، بمشاركة الفنانين بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.

تدور أحداث فيلم طلقني حول توتر العلاقة بين الزوجين والتي انتهت بالطلاق، لكن الزوج (كريم محمود عبدالعزيز) يواجه أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته (دينا الشربيني) لإنقاذه من السجن، فيخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة.

