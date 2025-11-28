كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قائمة أعضاء لجنة تحكيم "سوق المشاريع" التابع لسوق البحر الأحمر، وذلك ضمن فعاليات دورته الخامسة المنعقدة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025.

تقوم اللجنة بتقييم المشاريع المشاركة واختيار الفائزين بجوائز السوق. وتشهد نسخة هذا العام تقديم 28 جائزة تُكرّم المشاريع المتميزة في مختلف مراحل تطوير المشاريع السينمائية.

قيمة الجوائز

يتجاوز إجمالي مبلغ الجوائز المالية 2 مليون ريال سعودي. وتتنافس جميع المشاريع على الجوائز التي تمنحها لجنة التحكيم والمقدمة من صندوق البحر الأحمر.

رعاية المواهب

وعلقت شيفاني بانديا مالهوتر، المديرة العامة لمهرجان البحر الاحمر السينمائي في بيان صحفي: "تلعب جوائز السوق لدينا دورًا محوريًا في رعاية المواهب السينمائية الصاعدة والمتمرسة من العالم العربي وآسيا وأفريقيا، وضمان حصول مشاريعهم على الدعم الذي تستحقه. ويتجسد هذا الأثر في مسيرة صُنّاع الأفلام مثل مهدي فليفل، الذي أكمل الرحلة كاملة؛ إذ أخذ مشروعه المدعوم من السوق إلى مهرجانات كبرى حول العالم، ليعود اليوم عضوًا في لجنة تحكيمنا. ونحن فخورون باستقبال نخبة مميزة من المحكمين المحليين والدوليين في النسخة الخامسة من سوق البحر الأحمر، إذ يقدّم كل منهم خبرات ثمينة تمتد عبر المهرجانات والاستوديوهات والإنتاج والسرد العالمي ,مما يعزّز رسالتنا في إبراز قصص مُلهِمة من هذه المناطق إلى الحياة."

وقال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "تُعد جوائز السوق حجر أساس في استراتيجية مؤسسة البحر الأحمر السينمائية تجاه القطاع على مدار العام. وستكون هذا العام في قلب سوق موسّع يجمع تحت مظلته مختلف الأنشطة الصناعية والإعلامية خلال أيام المهرجان. ومن خلال ذلك، نعزّز التكامل بين جميع مراحل دورة حياة الفيلم من التطوير والتمويل إلى التوزيع والعرض مما يؤكد مجددًا دورنا كمحفّز للمشاريع السينمائية المؤثرة في المنطقة وما بعدها."

تتضمن لجنة التحكيم لمشاريع قيد التطوير:

• عبدالرحمن خوج، منتجٌ تنفيذي في مجالي السينما والتليفزيون ومستشارٌ استراتيجي، يشغل حاليًا منصب رئيس قسم التوزيع ومستشار الرئيس التنفيذي في استوديوهات صِلَة – سليق (2014).

• إليوت خياط، منتج في شركة هو أي كور ويعمل حاليًا على إنتاج عدد من الأفلام الطويلة والمسلسلات التليفزيونية الجديدة. – سانتوش (2024)، هولا فريدا (2024)، نينو في الجنة (2025)

• مايسكي توريسيا، منتجة أفلام شاركت في تأسيس شركة بالاري فيلمز.

تتضمن لجنة التحكيم للأعمال قيد الإنجاز:

• مهدي فليفل، مخرج أفلام فلسطيني – حصد أكثر من 30 جائزة، من بينها جائزة السلام من مهرجان برلين السينمائي وجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجاني ياماغاتا ودوك: نيويورك. قدم أحدث أعماله : إلى عالم مجهول (2024).

• رونغانو نيوني، مخرجة وكاتبة سيناريو أفلام زامبية-ويلزية – أول مخرجة تفوز بأفضل مخرجة في جوائز بيفا عن فيلمين طويلين متتاليين. قدمت أحدث أفلامها أن تصبح طائر غيني (2024)، لستُ ساحرة (2017)، القائمة (2009).

• باولو بيرتولين، المدير الفني لمهرجان نيوزيلندا السينمائي الدولي فانَو ماراما، ويشغل منذ عام 2008 منصب مستشار في مهرجان البندقية السينمائي الدولي. وهو عضو في الأكاديمية الأوروبية للسينما، ومنظمة فيلم إندبندنت، وجوائز الشاشة في آسيا والمحيط الهادئ.. من أعماله الإنتاجية: الأب الكبير، الأب الصغير وقصص أخرى (2015)، تهويدة السر الحزين (2016)

تتضمن لجنة تحكيم معمل المسلسلات:

• ديفيد دافولي، يشغل منصب رئيس قسم الأعمال الدولية في شركة أنونيموس كونتنت. شغل سابقاً منصب رئيس قسم التليفزيون في استوديوهات برون، كما أسهم في بناء شراكات مع مبدعين وشركات إنتاج ومحطات بث حول العالم، وتأمين تمويل تجاوز 125 مليون دولار أمريكي لمشاريع تليفزيونية عالمية.

• هناء العمير، كاتبة ومخرجة سعودية حازت أعمالها على تقدير محلي ودولي ، تشغل العمير حاليًا منصب رئيسة مجلس إدارة جمعية السينما الإبداعية في استوديوهات MBC. قامت مؤخراً بتصوير أول أفلامها الطويلة "جحيم العابرين" والذي سيُعرض في دور السينما عام 2026.

• جيهان الطاهري، منتجة ومخرجة وكاتبة حائزة على عدة جوائز، وهي عضو في الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما (الأوسكار) منذ عام 2017، كما أخرجت أكثر من 15 فيلمًا. قدمت أعمال خلف قوس قزح (2008)، ناصر (2015)، عدسة مستقلة (1999).

وسيقام حفل توزيع جوائز السوق في تاريخ 10 ديسمبر وذلك ضمن فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي.