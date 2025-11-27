تصوير- منى الموجي:

حضر فريق "ولنا في الخيال.. حب" للمخرجة سارة رزيق، مؤتمرا صحفيا أقيم اليوم الخميس 27 نوفمبر، بعد عرض الفيلم لعدد من الصحفيين والنقاد، وذلك في سينما التحرير بمنطقة الدقي، ومن بينهم: المنتج صفي الدين محمود، النجم أحمد السعدني، الفنانة مايان السيد، الموسيقار خالد حماد، ومهندس الديكور حمزة طه، وأدارته الكاتبة الصحفية علا الشافعي.

أدوار نمطية

قالت الفنانة مايان السيد إن قبل عرض فيلم "ولنا في الخيال.. حب" عليها، كان يشغلها التفكير في طبيعة الأدوار التي دائما ما تُعرض عليها.

وتابعت "الفيلم جالي في فترة كنت تايهة، مش عارفة أنا بعمل إيه، ومش عايزة أعمل الأدوار النمطية اللي بتتعرض عليا، الدور ده فيه تحدي وخلاني اشتغل على صوتي واستعراضات وأنا بحب الرقص جدا، وكنت برقص فلكلور في الجامعة، وكان نفسي أظهر الجانب ده مني، حسيت إني أنا اللي محتاجة الدور ده".

الصداقة مع عمر رزيق

وأضافت مايان "عشت حياة وردة وكنت بروح الأكاديمية كل يوم ومن هنا بدأت صداقتي بـ عمر رزيق لأنه عنده أصدقاء كتير في فنون مسرحية، وسارة رزيق كانت بتخليني أروح الأوبرا. الدور ده أنقذني على المستوى المهني والشخصي".

فيلم "ولنا في الخيال.. حب" طُرح قبل أيام في دور العرض السينمائي، وهو من تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق.