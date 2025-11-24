إيرادات الأحد.. "السلم والثعبان 2" الأول و"قصر الباشا" بالمركز الخامس

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: السلم والثعبان 2، ولنا في الخيال.. حب، السادة الأفاضل، قصر الباشا، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، هيبتا 2، الشاطر، وحققت أمس الأحد 23 نوفمبر 2025، إيرادات بلغت 4 ملايين و734 ألفا و343 جنيها، موزعة على النحو التالي..

السلم والثعبان 2

احتل فيلم السلم والثعبان 2- لعب عيال، المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه 2 مليون و277 ألفا و150 جنيها.

"السلم والثعبان 2" قصة وإخراج طارق العريان، تأليف أحمد حسني، بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، سوسن بدر، ظافر العابدين، ماجد المصري.

ولنا في الخيال.. حب

وفاز بالمركز الثاني فيلم "ولنا في الخيال.. حب"، وحقق مليونا و62 ألفا و865 جنيها.

"ولنا في الخيال.. حب" تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، بسنت أبو باشا.

السادة الأفاضل

جاء فيلم السادة الأفاضل في المركز الثالث، محققا 723 ألفا و921 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، محققا 215 ألفا و624 جنيها.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

قصر الباشا

ذهب المركز الخامس لفيلم "قصر الباشا"، بعد تحقيقه 211 ألفا و765 جنيها.

قصر الباشا تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، محمد القس، صدقي صخر، نبيل عيسى، سمية رضا، نانسي صلاح.

فيها إيه يعني

وحصل على المركز السادس فيلم "فيها إيه يعني" محققا 211 ألفا و589 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

هيبتا 2

احتل المركز السابع فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، والذي حقق 18 ألفا و789 جنيها.

هيبتا.. المناظرة الأخيرة تأليف محمد صادق ومحمد جلال، إخراج هادي الباجوري، بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد.

الشاطر

وجاء فيلم الشاطر في المركز الثامن، بعد تحقيقه 12 ألفا و640 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.