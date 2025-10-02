أحمد داود يسافر إلى الغردقة لتصوير فيلمه "الكراش"

كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان أحمد داود للسفر إلى الغردقة لتصوير فيلمه الجديد الكراش، ليبدأ بعده التحضير للمشاركة في الموسم الرمضاني 2026 .

فيلم الكراش بطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

وفي سياق متصل، يواصل داود تصوير فيلمه إذما، بطولة سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق، في أول تجربة له خلف الكاميرا، ويستند إلى روايته الصادرة عام 2020، والتي لاقت نجاحا جماهيريا ونقديا واسعا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسورز لـ هاني أسامة .

وفي سياق آخر، فاز أحمد داود بجائزة التميز والإبداع في مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025، وأيضا فاز بجائزة أفضل ممثل دور أول في المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، وفاز بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة في كأس إنرجي الذي عرض في الموسم الرمضاني 2025 .