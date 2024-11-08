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بطلات "رفعت عيني للسما" تحتفلن مع الجمهور بطرحه في دور العرض السينمائي

12:46 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    الجمهور وفريق عمل يلتقطون الصور التذكارية
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    فريق عمل الفيلم يحتفلون بعرضه في السينمات مع الجمهور
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    فريق عمل فيلم رفعت عيني للسما
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    توافد الجمهور على فيلم رفعت عيني للسما في السينمات
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    فريق عمل الفيلم في حوار مع الجمهور بأحد السينمات
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كتب- مروان الطيب:

احتفل فريق عمل الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" ببدء عرضه بدور العرض السينمائي في مصر، بعد فوزه مؤخرًا بالعديد من الجوائز، كان أخرها من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لفيلم "رفعت عيني للسما" على "إنستجرام" مقطع فيديو أوضحت خلاله توافد الجمهور على أحد السينمات التي تعرض الفيلم، حرصا منهم على دعم بطلات الفيلم وصناعه، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وفاز "رفعت عيني للسما" مؤخرًا بجائزة "أفضل فيلم عربي وثائقي" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وسط احتفاء كبير من صناع السينما بفريق عمل الفيلم، الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 بشهر مايو الماضي وفاز بجائزة "العين الذهبية".

تدور أحداث فيلم "رفعت عيني للسما" حول مجموعة من الفتيات الشجاعات اللاتي تقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، وتملأ الفتيات شوارع قريتهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص، بينما تحلمن بأن تصبحن نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات. الفيلم إخراج أيمن الأمير وندى رياض.

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بطلات رفعت عيني للسما الفيلم التسجيلي رفعت عيني للسما مهرجان الجونة السينمائي
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