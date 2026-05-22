حالة من الذهول انتابت النجم العالمي جيانكارلو اسبوزيتو فور رؤيته أهرامات الجيزة لأول مرة، خلال زيارته المتحف المصري الكبير على هامش حضور العرض الخاص العالمي لفيلم "7 Dogs" المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نشر جيانكارلو اسبوزيتو مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على انستجرام، ظهر خلاله داخل أروقة المتحف المصري الكبير وهو منبهرا من عظمة المصريين القدماء، وكتب جيانكارلو على الفيديو: " للتاريخ وقعٌ مختلفٌ حين تقف بين عظمته، ممتنٌ إلى الأبد لهذه التجربة الرائعة في مصر، في المتحف المصري الكبير، أن تبقى مذهولاً في ذاكرتك هو أسلوب حياة ساحر".







تركي آل الشيخ يكشف وصول النجم العالمي جيانكارلو اسبوزيتو إلى القاهرة لحضور العرض الخاص فيلم "7 Dogs"

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن وصول النجم العالمي جيانكارلو اسبوزيتو إلى مصر لحضور العرض الخاص فيلم "7 Dogs " قبل عرضه بالسينمات يوم 27 مايو الجاري بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى.

نشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلاله النجم العالمي جيانكارلو اسبوزيتو فور وصوله أرض مصر وكتب تركي على الفيديو:"النجم العالمي جيانكارلو إسبوزيتو، بطل “بريكنغ باد” و”ذا بويز”، يصل إلى القاهرة للمشاركة في العرض الخاص للفيلم المشارك فيه “سفن دوجز”.

كواليس فيلم "7 Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

اقرأ أيضا:

بعد جدل منعهم الدخول بالجلباب..محمد رمضان يجتمع بالصعايدة الثلاثة لمشاهدة "أسد"

هكذا احتفل صلاح عبدالله باستقبال ثالث أحفاده ونجوم الفن يعلقون- صورة



