فاز فيلم الدراما والتشويق "One Battle After Another" بجائزة "فريق عمل" بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ98 هذا العام والذي يقام على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال عام 2025.

كان من أبرز الحضور من نجوم هوليوود، ليوناردو دي كابريو، نيكول كيدمان، تايانا تايلور، إيما ستون، جوينيث بالترو، بيلا ثورن، كايلي جينر، ماكينا جرايس، روز بايرن، بيدرو باسكال، بول ماسكال، إيلا فانينج، تيموثي شالاميه.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق حول ثوري سابق يُجبر على العودة إلى نمط حياته القتالي القديم عندما يصبح هو وابنته مطاردَين من قِبل ضابط عسكري فاسد.

الفيلم مرشح لـ12 جائزة أخرى من ضمنها أفضل مونتاج، أفضل ممثل مساعد، أفضل إخراج، أفضل فيلم في العام.

شارك ببطولة الفيلم كلا من: "ليوناردو دي كابريو، شون بن، تايانا تايلور، بينيسيو ديل تورو، إخراج بول توماس أندرسون".

يقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين، ويبث الحفل على الهواء مباشرة على شبكة قنوات اي بي سي الأمريكية إلى جانب منصتي Disney و Hulu..

كما يبث الحفل في الشرق الأوسط عبر قنوات إم بي سي وعبر شبكة قنوات Osn.