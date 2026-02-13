صادمة.. تعرف على تقييم فيلم زوجة ترامب "Melania" بعد عرضه في السينمات

كرمت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ 76 هذا العام، النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، ميشيل يوه بجائزة "الدب الذهبي" الفخرية بحفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء أمس الخميس تكريما لمسيرتها الفنية.

وصعدت ميشيل يوه على مسرح الحفل لاستلام الجائزة وظهرت متأثرة برحلتها الفنية التي امتدت لعقود وسط تصفيق كبير من الحضور.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "انستجرام"، صور من كواليس الاحتفال بالنجمة ميشيل يوه وكتبت على الصور: "امرأة الليلة، ميشيل يوه، الممثلة الأسطورية تسلمت جائزة الدب الذهبي الفخرية تكريما لمسيرتها الحافلة، ومنحتنا خطابا مؤثرا تحدث خلاله عن مسيرتها وفي انتظار ما هو قادم لها".

شهد حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي، حضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم، ويعرض المهرجان عدد من أبرز وأهم الأعمال السينمائية لأبرز النجوم والمواهب الشابة.

ويعتبر مهرجان برلين السينمائي الدولي أحد أهم المحافل السينمائية في العالم ويقوم بعرض عدد كبير من الأفلام السينمائية لأبرز نجوم وصناع السينما حول العالم والتي من خلالها يتم تسليط الضوء عليهم بالشكل الأمثل.

تقام فعاليات مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 76 هذا العام في الفترة من 12-22 فبراير 2026.

اقرأ أيضا:

"Spotify" تكشف عن الأغاني الأكثر استماعا في عيد الحب





فيديو طريف يجمع عصام السقا ويارا السكري في كواليس "علي كلاي"



