تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، يُعرض الفيلم الرومانسي Wuthering Heights في 33 دار عرض بمصر، ما بين القاهرة والجيزة والإسكندرية والغردقة والدقهلية والغربية وسوهاج، بإجمالي 160 حفلة يوميًا. ويُعرض الفيلم في مصر بالتزامن مع بلجيكا وسويسرا وفرنسا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ والمغرب.

الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة وبريطانيا، وتلقى ردود فعل إيجابية من النقاد والجمهور، إلى جانب إشادات بأداء الممثلين وتقديم أسلوب بصري قوي، من خلال أزياء لافتة، ومشاهد سينمائية جذابة.

ويُعد الفيلم تفسيرًا سينمائيًا جديدًا لرواية إيميلي برونتي الكلاسيكية Wuthering Heights، التي نُشرت عام 1847. ووصفه كثيرون بأنه أحد أكثر الأعمال السينمائية المنتظرة هذا العام.

وتقدم المخرجة والممثلة البريطانية إيميرالد فينيل رؤية أكثر جرأة وحداثة مقارنة بالمعالجات السابقة، وتستكشف العلاقة العاطفية العاصفة والمدمرة بين هيثكليف وكاثرين إيرنشو في سياق اجتماعي صعب، مع طرح موضوعات الحب والغضب والانتقام والطبقية.

وقالت فينيل في تصريحات إعلامية إن الفيلم لا يقدم سردًا حرفيًا للرواية الأصلية، بل قراءة جديدة ومكثفة وشخصية للنص الأدبي الشهير، تعكس ما تركته لديها من مشاعر عند قراءته لأول مرة. وأكدت أنها لا تسعى إلى التقيد الحرفي بالرواية، بل إلى تجسيد العاطفة والاندفاع بين الشخصيات. كما أوضحت أن اختيار الممثلين والتعديلات الدرامية بُنيت على رؤيتها الفنية الخاصة. لكنها أشارت إلى أنها حافظت على كثير من حوارات برونتي الأصلية في الفيلم، حتى في المشاهد الأكثر جرأة، مؤكدةً بذلك احترامها للنص رغم قراراتها الإبداعية.

تدور أحداث Wuthering Heights حول قصة حب عاطفية عاصفة. الفيلم من بطولة مارجو روبي، وجاكوب إلوردي، وهونغ تشاو، وأليسون أوليفر، وشازاد لطيف، ومارتن كلونز، وإيوان ميتشل، وإيمي مورغان، ومن إخراج إيميرالد فينيل.