إعلان

مستشار ألمانيا يدعو أمريكا وأوروبا إلى "إصلاح وإحياء الثقة عبر الأطلسي معا"

كتب : مصراوي

05:41 م 13/02/2026

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)
دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وأوروبا إلى "إصلاح وإحياء الثقة عبر الأطلسي، معا"، مؤكدا أن الانتماء إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" يصب أيضا في مصلحة أمريكا.
وأقر ميرتس بوجود تصدع في العلاقات عبر الأطلسي خلال العام الماضي لدى افتتاحه مؤتمر ميونخ للأمن، وهو تجمع سنوي يضم أبرز الشخصيات العالمية المعنية بقضايا الأمن.
وحدد اجتماع العام الماضي ملامح الخلافات المتزايدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوروبا.
ويجمع مؤتمر هذا العام كبار المسؤولين الأوروبيين مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب عدد آخر من المشاركين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فريدريش ميرتس ألمانيا أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إنزل من العربية".. سائق يدفع ثمن تصرفه مع راكب بالدقهلية
حوادث وقضايا

"إنزل من العربية".. سائق يدفع ثمن تصرفه مع راكب بالدقهلية
بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
النيابة العامة تُفتش مراكز إصلاح وأقسام شرطة بعدة محافظات لمتابعة أوضاع
حوادث وقضايا

النيابة العامة تُفتش مراكز إصلاح وأقسام شرطة بعدة محافظات لمتابعة أوضاع
آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها
أخبار و تقارير

آبل تعلن عن إطلاق آيفون جديد احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيسها
ثلاثة أضعاف راتبه.. مستجدات اهتمام الاتحاد السعودي بمحمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

ثلاثة أضعاف راتبه.. مستجدات اهتمام الاتحاد السعودي بمحمد صلاح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل