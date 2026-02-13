(أ ب)

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وأوروبا إلى "إصلاح وإحياء الثقة عبر الأطلسي، معا"، مؤكدا أن الانتماء إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" يصب أيضا في مصلحة أمريكا.

وأقر ميرتس بوجود تصدع في العلاقات عبر الأطلسي خلال العام الماضي لدى افتتاحه مؤتمر ميونخ للأمن، وهو تجمع سنوي يضم أبرز الشخصيات العالمية المعنية بقضايا الأمن.

وحدد اجتماع العام الماضي ملامح الخلافات المتزايدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوروبا.

ويجمع مؤتمر هذا العام كبار المسؤولين الأوروبيين مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب عدد آخر من المشاركين.