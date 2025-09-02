إعلان

بفستان غريب من الريش المعاد تدويره..كيت بلانشيت تثير الجدل في فينيسيا السينمائي

10:39 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتب- مروان الطيب:

خطفت النجمة الأسترالية العالمية، كيت بلانشيت الأضواء فور وصولها على ريد كاربت مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وحرصت بلانشيت على حضور العرض الأول لفيلمها "Father Mother Sister Brother" المشاركة في المسابقة الرسمية والمرشح للفوز بجائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم في المهرجان.

وظهرت بلانشيت مرتدية تنورة من الريش للمصمم البرتغالي جلين مارتينز، على صدرية من البوليستر المعاد تدويره، وأثارت به جدلا بين استحسان البعض وانتقاد البعض الآخر.

تدور أحداث الفيلم حول اجتماع أشقاء بعد سنوات من الانفصال، ويضطرون إلى مواجهة التوترات غير المحلولة وإعادة تقييم علاقاتهم المتوترة مع والديهم البعيدين عاطفياً، ويشارك ببطولة الفيلم آدم درايفر، مايم بياليك، سارة جرين، توم وايتس، كتابة وإخراج الأمريكي جيم جارموش.

وكانت اخر أفلام النجمة كيت بلانشيت على شاشة السينما بفيلم التشويق والإثارة "Black Flag" بطولة النجم مايكل فاسبندر وعرض بشهر مارس الماضي.

يذكر أن كيت بلانشيت تشارك ببطولة فيلم "Alpha Dog" وينتمي لنوعية أفلام الكوميديا ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

النجمة الأسترالية كيت بلانشيت كيت بلانشيت بفستان غريب كيت بلانشيت بفستان من الريش مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي كيت بلانشيت على الريد كاربت
