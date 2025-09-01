بعد إيداعه في دار رعاية.. 19 صورة لـ بروس ويليس مع عائلته

كتب- مروان الطيب:

كشفت إيما هيمينج ويليس، زوجة النجم العالمي بروس ويليس عن نقله مؤخرا لدار رعاية من أجل العناية به طوال الـ 24 ساعة بعد تدهور حالته الصحية بسبب معاناته مع مرض الخرف الصدغي وعدم تعرفه على من حوله.

وظهرت إيما وهي متأثرة بالحديث عن في حوارها مع قناة "ABC News" وقالت: "كان من أصعب القرارات التي أخذتها، بروس يريد لبناته أن يتم الاعتناء بهم وليس به".

وفي عام 2022 أعلن "بروس ويليس" تشخيصه بمرض الخرف الجبهي الصدغي وهو ما أثر على قدرته على الكلام وهو اضطراب يعجز المصاب به عن الإدراك الصحيح لمعاني الكلمات، إضافة إلى ما يعانيه من صعوبات في القراءة والكتابة.

وكشفت عائلة بروس ويليس، عن إصابته بـ الخرف الجبهي الصدغي وذلك في بيان رسمي عبر حسابهم الرسمي على "انستجرام" حيث أوضحوا أن الأطباء توصلوا أخيرًا إلى تشخيص مرضه وأكدوا أن هذا المرض ليس له علاج حتى الآن وعن أملهم في تغيير هذه الحقيقة خلال السنوات المقبلة وعبرت أسرته عن امتنانها لكل من قام بمراسلتهم للإطمئنان على حالته الصحية.

وواصلت عائلة "بروس ويليس" كشف المزيد من التفاصيل الخاصة بمرضه وحالته خلال الفترة الماضية، وعما إذا كان هناك تحسن ملحوظ بحالته الصحية وهو ما نفته عائلته حيث بدأ "ويليس" في النسيان إذ يجد صعوبة في تذكر الأشخاص.

يذكر أن آخر مشاركات بروس ويليس السينمائية كانت بفيلم الأكشن "Assassin" الذي صدر عام 2023.

