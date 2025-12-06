مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعرض فيلم سبونج بوب

إعلان

مجسمات ضخمة وبلالين في انتظار جمهور فيلم "سبونج بوب" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

06:06 م 06/12/2025
جدة- منى الموجي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي عرض فيلم التحريك سبونج بوب: البحث عن سكوير بانتس، ضمن فعاليات دورته الخامسة، التي انطلقت مساء الخميس 4 ديسمبر.

وكان في استقبال جمهور الفيلم مجسمات ضخمة لـ سبونج بوب، إلى جانب بلالين ملونة على السجادة الحمراء.

تدور أحداث الفيلم في 96 دقيقة، وهو من إنتاج الولايات المتحدة إخراج ديريك دريمون، بطولة مارك هاميل، توم كيني، كلانسي براون، روجر بومباس، بيل فاجيرباك، كارولين لورانس، جورج لوبيز، أرتورو كاسترو، شيري كولا، ريجينا هول.

فيلم "سبونج بوب: البحث عن سكوير بانتس" حكاية تناسب جميع أفراد الأسرة، وتأخذ الجمهور في رحلة جديدة.

