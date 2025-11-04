تجسيد شخصيته في فيلم "Vice".. وفاة ديك تشيني عن عمر ناهز الـ 84 عاما

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني عن عمر ناهز 84 عاما وفقا لما ذكرت عائلته في بيان رسمي.

شغل منصب نائب الرئيس الـ 46 إلى جانب الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، وكان من أكثر السياسيين المؤثرين في هذا التوقيت، وكان لديه دورا بارزا في الغزو الأمريكي للعراق.

قدم شخصيته، المخرج والكاتب الأمريكي آدم مكاي في فيلم الدراما "Vice" عام 2018، وجسده على شاشة السينما النجم العالمي كريستيان بيل، الذي حاز بفضل الدور على ترشيح لجائزة الأوسكار بقائمة "أفضل ممثل في دور رئيسي"، كما رشح فيلم "Vice" لـ 8 جوائز أوسكار، وفاز بجائزة وحيدة هي"أفضل مكياج".

تدور أحداث فيلم "Vice" حول ديك تشيني، أحد رجال البيروقراطية المتواضعين في واشنطن، والذي مارس بهدوء سلطة هائلة بصفته نائب الرئيس جورج دبليو بوش، وأعاد تشكيل البلاد والعالم بطرق لا تزال آثارها محسوسة حتى يومنا هذا، وشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود هم امي ادامز، سام روكويل، ستيف ماريل، كتابة وإخراج آدم مكاي

