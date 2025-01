جوني ديب يحذر متابعيه من استغلال اسمه في حسابات مزيفة على "السوشيال ميديا"

كتب- مروان الطيب:

حذر النجم العالمي جوني ديب، جمهوره ومتابعيه من محتالين على "السوشيال ميديا"، يقومون باستغلال اسمه بعدد من الحسابات المزيفة من أجل تحقيق أغراض شخصية، وذلك عبر رسالة نشرها على حسابه الرسمي "إنستجرام".

ونشر جوني ديب رسالته وتضمنت الآتي: "للأسف، تم لفت انتباهي إلى أن المحتالين عبر الإنترنت يكثفون جهودهم لاستهداف معجبيني، وكجزء من تكتيكاتهم، يقومون بإنشاء حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحسابات البريد الإلكتروني الخادعة التي تنتحل شخصيتي وشخصيات أعضاء فريقي، اليوم يستطيع الذكاء الاصطناعي خلق الوهم في وجهي وصوتي، قد يبدو المحتالون مثلي تمامًا، لكني لن أطلب منكم أنا او فريقي المال أو معلوماتكم الشخصية".

وتابع في رسالته: "نحن نعمل بنشاط لمكافحة هذه المخططات غير المشروعة، وبينما نقوم بذلك، ومن أجل حماية معجبيني وتوعيتهم، فإنني أكرر ما يلي:

هذه الصفحة "johhnydepp@" هي حسابي الوحيد على إنستجرام.

حسابي الوحيد على فيسبوك هو "johnnydepp@"

حسابي الوحيد على TikTok هو @johnnydepp

أنا لست على X/Twitter أو Snapchat أو Discord

مضيفًا: "لا أقدم اجتماعات مدفوعة الأجر، أو مكالمات هاتفية، إذا طلب منك أي أموال مقابل اجتماع أو مكالمة أو عضوية أو بطاقة معجبين، فهذا يعد عملية احتيال، ولا أتفاعل بشكل مباشر مع المعجبين على أي من منصات التواصل الاجتماعي، عبر البريد الإلكتروني، أو عبر منصات الدردشة مثل تيليجرام أو واتس آب أو سيجنال".

وأنهى رسالته قائلا: "مرة أخرى، لن أقوم أنا أو فريقي أو وكيل أعمال أو عائلتي بالاتصال بك بالنيابة عني لطلب المال أو معلوماتك الشخصية".

وكانت أخر مشاركات النجم جوني ديب بفيلم الدراما "Modi: Three Days on the Wing of Madness" الذي شارك خلاله كمخرج، وتم عرضه بالعديد من المحافل السينمائية العالمية كان أخرها مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

يذكر أن، جوني ديب يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الفانتازيا "The Carnival at the End of Days" ويشاركه البطولة نخبة من ألمع نجوم هوليوود، هم آدم درايفر، جيف بريدجيز، وجيسون موموا.

