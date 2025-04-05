إد شيران يقدم أغنيته الجديدة "Azizam"

كتبت- منى الموجي:

أعلن النجم العالمي إد شيران عن إطلاق أغنيته المنفردة الجديدة "Azizam"، ليفتح بها فصلاً جديدًا في مسيرته الموسيقية بعد انتهاء حقبة ألبومه الغنائي الشهير "Mathematics".

تحمل الأغنية عنوان "Azizam"، وهي كلمة فارسية تُستخدم للتعبير عن المحبة وتعني "عزيزي" أو "محبوبي"، ومن خلال هذه الأغنية، يعود إد شيران إلى أجواء الفرح والبهجة والحب، ويُقدّم مزيجًا موسيقيًا فريدًا ينبض بالحياة والإيجابية.

وجاءت الأغنية كثمرة تعاون فني مع المنتج السويدي/الإيراني Ilya Salmanzadeh، المعروف بأعماله مع أسماء كبيرة مثل Ariana Grande وCharli XCX وEllie Goulding وSam Smith.

وانطلقت فكرة "Azizam" من استكشاف مشترك بين Sheeran وSalmanzadeh للتقاطع الموسيقي بين الفلكلور الفارسي والموسيقى الشعبية الإيرلندية، ليعيد إد شيران صياغتها بأسلوبه الخاص ضمن قالب بوب عصري وإيقاعي.

وفي بيان صحفي قال إد شيران : رغم أن الأغنية تختلف تمامًا عن أي عمل قدمته سابقًا، فإن Azizam تبدو مألوفة بالنسبة لي، أردت أن أخلق أجواء احتفالية في أغنية واحدة، وIlya ساعدني في تحقيق هذه الرؤية، لقد كان العمل معه ملهمًا للغاية.

ويُرافق إطلاق الأغنية فيديو موسيقي يصور رحلة إد شيران عبر مدن مختلفة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهو يحمل بالونًا ورديًا على شكل قلب، يظهر Sheeran وهو يتجول بسيارة أجرة صفراء في نيويورك، ويقود سيارة كلاسيكية مكشوفة في لوس أنجلوس، ويخوض مغامرات وسط الطبيعة في ماساتشوستس. كما يشارك في حفلة شارع صاخبة في نيو أورلينز، ويتوقف في بوسطن وناشفيل، قبل أن يختتم رحلته بزيارة ناديه المفضل Ipswich Town FC.

وتُعد "Azizam" بمثابة تمهيد لألبوم إد شيران المقبل، الذي يتعاون فيه مع نخبة من المنتجين والكتّاب العالميين، ويتوقع أن يكون أحد أبرز ألبومات البوب في عام 2025، على أن يتم الكشف عن تفاصيله قريبًا.