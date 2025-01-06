بعد تواجدها بالأهرامات.. إليزابيث هيرلي تنشر صورًا من زيارتها لمعبد فيلة

كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة البريطانية العالمية إليزابيث هيرلي الكشف عن الصور التي التقطتها خلال زيارتها لمصر نهاية شهر ديسمبر الماضي، ونشرت صورا جديدة من تواجدها داخل معبد فيلة، بمحافظة أسوان.

ونشرت هيرلي صورا من وجودها داخل المعبد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية، وكتبت: "داخل معبد فيلة، ويحوطني نهر النيل الفاتن، مصر 2025".

وكشفت إليزابيث هيرلي عن تواجدها في مصر نهاية شهر ديسمبر 2024، ونشرت صورا لها في منطقة الجيزة، أمام الأهرامات، والتقطت العديد من الصور التذكارية، وكتبت: "مرحبًا مصر".

يذكر أن أخر مشاركات إليزابيث هيرلي كانت بفيلم الجريمة "Strictly Confidential" عام 2024.

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