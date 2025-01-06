لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد تواجدها بالأهرامات.. إليزابيث هيرلي تنشر صورًا من زيارتها لمعبد فيلة

09:27 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    النجمة العالمية إليزابيث هيرلي
  • عرض 8 صورة
    إليزابيث هيرلي أمام سفح الأهرامات
  • عرض 8 صورة
    إليزابيث هيرلي تستمتع بوقتها في مصر
  • عرض 8 صورة
    النجمة إليزابيث هيرلي في معبد فيلة
  • عرض 8 صورة
    إليزابيث هيرلي تسمتع بوقتها داخل معبة فيلة
  • عرض 8 صورة
    إليزابيث هيرلي
  • عرض 8 صورة
    إليزابيث هيرلي من أمام أهرامات الجيزة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة البريطانية العالمية إليزابيث هيرلي الكشف عن الصور التي التقطتها خلال زيارتها لمصر نهاية شهر ديسمبر الماضي، ونشرت صورا جديدة من تواجدها داخل معبد فيلة، بمحافظة أسوان.

ونشرت هيرلي صورا من وجودها داخل المعبد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية، وكتبت: "داخل معبد فيلة، ويحوطني نهر النيل الفاتن، مصر 2025".

وكشفت إليزابيث هيرلي عن تواجدها في مصر نهاية شهر ديسمبر 2024، ونشرت صورا لها في منطقة الجيزة، أمام الأهرامات، والتقطت العديد من الصور التذكارية، وكتبت: "مرحبًا مصر".

يذكر أن أخر مشاركات إليزابيث هيرلي كانت بفيلم الجريمة "Strictly Confidential" عام 2024.

اقرأ أيضا:

بعد اعتذار المؤلف.. مخرج "الغاوي" ينشر صورة من كواليس التصوير

رغم تواجده في محبسه.. رسالة جديدة من حمو بيكا

النجمة العالمية ليزابيث هيرلي ليزابيث هيرلي في الأهرامات انستجرام إليزابيث هيرلي إليزابيث هيرلي في زيارة لمعبد فيلة إليزابيث هيرلي في الأهرامات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

نص كلمة الرئيس السيسي خلال مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .