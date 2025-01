"فاز بالأوسكار الفخرية" و"التدخين كان سبب وفاته".. 10 معلومات عن المخرج الراحل ديفيد لينش

بالصور- إميلي شاه مع خطيبها مينا مسعود يروجان لفيلمه الجديد "Wish You Were

كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا المخرج الأمريكي، ديفيد لينش عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض ومعاناته من انتفاخ الرئة التي كشف عن إصابته بها عام 2024 بسبب التدخين.

وقامت عائلة المخرج الراحل، بالإعلان عن خبر رحيله عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتبت: "ببالغ الأسف نعلن نحن وعائلته وفاة الرجل والفنان ديفيد لينش، ونحن نقدر بعض الخصوصية في هذا الوقت، هناك فجوة كبيرة في العالم الآن لأنه لم يعد معنا، إنه يوم جميل مع أشعة الشمس الذهبية والسماء الزرقاء على طول الطريق".

قدم المخرج الراحل، ديفيد لينش قرابة الـ 108 فيلم سينمائي، كان بدايتها بفيلم الفانتازيا "Eraserhead" عام 1977، ليعلن عن نفسها أحد أكثر المخرجين الواعدين في هوليوود بهذه الفترة، ليقدم بعدها فيلم الدراما "The Elephant Man" عام 1980 الذي رشح لـ 8 جوائز أوسكار، مرورًا بالعديد من الأعمال الهامة التي أكد خلالها كونه مخرج من طراز رفيع منها فيلم الخيال العلمي "Dune" عام 1984، وفيلم الدراما "Blue Velvet" عام 1986.

ونقدم لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن المخرج الراحل ديفيد لينش:

1- فاز بجائزة الأوسكار الفخرية عام 2020 نظرًا لمسيرته السينمائية الاستثنائية.

2- كان من المعروف عنه شراهته للتدخين وتم تشخيصه بانتفاخ الرئة عام 2024.

3- كان مخطوبًا للممثلة الإيطالية إيزابيلا روسيليني من عام 1986 إلى عام 1990.

4- تم اختيار فيلمه "Eraserhead" لسجل الأفلام الوطني من قبل مكتبة الكونجرس باعتباره ذو أهمية ثقافية وتاريخية.

5- ترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2002.

6- ترأس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 1994.

7- رشح لـ 4 جوائز أوسكار ولم يفز بأي منها.

8- كان من أشهر أفلامه فيلم الخيال العلمي "Dune" عام 1984، الذي أعيد إنتاجه من قبل المخرج الفرنسي دينيس فيلينوف وطرحه على جزئين الأول عام 2021، والثاني عام 2024 وحققا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

9- كانت آخر مشاركاته الإخراجية بفيديو قصير بعنوان "Will There Be Anything Else" عام 2024.

10- ديفيد لينش لديه مشروع وحيد قبل رحيله وهو مسلسل درامي بعنوان "Unrecorded Night" مكون من 13 حلقة ومن المقرر عرضه خلال العام الجاري.

اقرأ أيضا:

"حالته الصحية خطيرة".. تامر عبدالمنعم يطلب الدعاء لوالده

كارينا كابور تطمئن الجمهور على حالة زوجها سيف علي خان بعد تعرضه لـ 6 طعنات