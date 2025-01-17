دونالد ترامب يعين عدد من نجوم هوليوود سفراء له ويعلق: "العصر الذهبي"

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كتب- مروان الطيب:

كشف رجل الأعمال ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، عن تعيين عدد من أبرز النجوم في هوليوود كسفراء له، من أجل العودة بأمجاد السينما في أمريكا خلال الفترة المقبلة.

ونشر ترامب رسالة عبر حسابه على تطبيق "Truth" اليوم الخميس، أعلن خلالها عن أسماء هؤلاء النجوم، وعن كونهم مبعوثين له بغرض إعادة هوليوود إلى مسارها على حد قوله، وأن السينما خسرت الكثير على مدى السنوات الماضية لصالح البلدان الأجنبية.

وتضمنت الرسالة الآتي: "يشرفني أن أعلن أن جون فويت، وميل جيبسون، وسيلفستر ستالون، سفراء لمكان عظيم ولكنه مضطرب للغاية، هوليوود، كاليفورنيا، سيكونون بمثابة مبعوثين لي بغرض إعادة هوليوود، التي خسرت الكثير من أعمالها على مدى السنوات الأربع الماضية لصالح البلدان الأجنبية، إلى الخلف، بشكل أفضل وأقوى من أي وقت مضى".

وتابع: "هؤلاء الأشخاص الثلاثة الموهوبين للغاية سيكونون عيني وأذني، وسوف أقوم بتنفيذ ما يقترحونه، سيكون مرة أخرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، نفسها، العصر الذهبي لهوليوود".

ويواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اختيار العديد من الشخصيات المؤثرة لتعيينها بمناصب مختلفة، قبل توليه فترة الرئاسة الثانية يوم 20 يناير الجاري.

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