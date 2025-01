سيدة تتعرض للنصب وتدفع 830 الف يورو لإجراء عملية جراحية للنجم براد بيت.. تعرف على القصة

كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، موقف غريب تعرضت له سيدة من معجبات النجم العالمي، براد بيت، إذ أكدت أن براد قام بالاحتيال عليها في مبلغ مالي ضخم.

وقالت السيدة والتي تحمل الجنسية الفرنسية، أنها دخلت في علاقة رومانسية مع براد بيت على الإنترنت، وأنه طلب منها مبلغ وقدره 830 ألف يورو من أجل إجراء عملية جراحية، و قامت بتحويل المبلغ له لتكتشف فيما بعد أن هذا الشخص ليس براد ولكنه محتال نجح في إقناعها بأنه براد بيت، عن طريق وضع صورته بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقام بإرسال العديد من الصور لها والتي حملت وجه بيت.

ووفقًا لموقع "France 24" أن المرأة تدعى "Anne" أوضحت لبرنامج فرنسي بعنوان "Seven to Eight" أنها دخلت في علاقة رومانسية مع شخص محتال ادعى أنه براد وكان سببًا في طلاقها من زوجها، وقامت بإرسال مبلغ يعادل 850 ألف دولار، حيث استخدم هذا المحتال حسابات مزيفة على السوشيال ميديا، إلى جانب خاصية الذكاء الاصطناعي التي استخدمها ليبدو متطابقًا مع النجم براد بيت.

وأضافت في تصريحاتها، أنه قام بإرسال العديد من الصور له وهو على أحد أسرة المستشفيات، حيث طالبها بإرسال النقود من أجل إجراء عملية زراعة كبد، وكان مبرره أن حساباته البنكية جميعًا تم إيقافها بسبب إجراءات طلاقه من زوجته السابقة أنجلينا جولي، لتقع في المصيدة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" مؤخرًا عن انتهاء إجراءات الطلاق ما بين النجم براد بيت والنجمة أنجلينا جولي، بعد صراع بينهما استمر لقرابة الـ 8 سنوات في ساحات المحاكم، وأكدت الصحيفة طلاقهما بشكل رسمي بعد نزاع لسنوات بينهما سواء على الممتلكات بينهما أو على حضانة الأطفال، وأوضحت في تقريرها أن أنجلينا جولي تشعر بالارتياح للانتهاء من كافة الإجراءات بعد معاناة سنوات في ساحات القضاء.

وكانت آخر مشاركات براد بيت بفيلم الجريمة "Wolfs" الذي تعاون خلاله مع النجم العالمي جورج كلوني وعرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، إلى جانب أنجلينا جولي التي عرض لها مؤخرًا فيلم السيرة الذاتية "Maria" وسط توقعات بترشحها لجائزة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025.



يذكر أن، براد بيت يستعد لعرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "F1" الذي تدور أحداثه حول سباق السيارات الأشهر في العالم "فورمولا 1" ومن المقرر عرضه تجاريًا في شهر يونيو 2025.

