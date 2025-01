مينا مسعود مع خطيبته إميلي شاه يروجان لفيلمه "Wish You Were Here" استعدادًا لعرضه بالسينمات

كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم المصري الكندي، مينا مسعود الترويج لفيلمه الجديد "Wish You Were Here" الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، استعدادًا لعرضه في دور العرض الأمريكي والعالمي يوم 17 يناير الجاري.

ونشر مينا مسعود صور مع عدد من فريق عمل الفيلم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، على رأسهم المخرجة والممثلة الأمريكية، جوليا ستايلز، إلى جانب خطيبته الممثلة الهندية، إميلي شاه، وظهروا وهم يتابعون إحدى مباريات كرة السلة الأمريكية.

وتعاقد "مينا مسعود" خلال الفترة الماضية على عدد من الأعمال السينمائية والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة أبرزها الفيلم المصري "في عز الضهر" ويشاركه البطولة الفنانة إيمان العاصي، الفنان محمود حجازي، الفنانة ميرنا نور الدين، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

يذكر أن، مينا مسعود ينتظر بدء تصوير الجزء الثاني لفيلم "Aladdin" وهو النسخة الواقعية التي قدمها عام 2019 وكان تعاونه الأول مع شركة "ديزني" بطولة النجم الأمريكي ويل سميث وحقق إيرادات عالمية بلغت مليار و54 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 183 مليون.

