جود لو يجسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفيلم "ساحر الكرملين"

كتب- مروان الطيب:

يجسد النجم العالمي جود لو، شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفيلم الدراما "The Wizard of Kremlin"، وهو مأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم نشر في شهر أبريل عام 2022، للكاتب الإيطالي- السويسري، جيليانو دي إمبولي، وعلى الرغم من دخول الفيلم في أولى عملياته الإنتاجية، إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن الميعاد النهائي لعرضه تجاريًا.

وتدور أحداث كتاب "The Wizard of the Kremlin" حول مخرج أفلام روسي يصبح مستشارًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع صعوده إلى السلطة في روسيا، وسط العديد من تعقيدات العصر الجديد وفوضاه، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود، وهم: أليشيا فيكاندر، جيفري رايت، بول دانو، زاك كاليفناكس، توم ستوريدج، للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي أوليفر أساياس، الذي شارك أيضًا في كتابة سيناريو الفيلم.

وتشهد هوليوود مؤخرًا تجسيد العديد من رجال الأعمال ورؤساء بأفلامها، وكان آخرها فيلم السيرة "The Apprentice" للمخرج الإيراني علي عباسي، الذي تدور أحداثه حول سيرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن الممثل الإنجليزي جود لو يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال العام الجاري، أبرزها مسلسل الدراما "Black Rabbit".

