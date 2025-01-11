سلمى حايك تكشف عن وصول قوات إطفاء مكسيكية للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة المكسيكية- الأمريكية سلمى حايك، عن وصول عدد من قوات الإطفاء المكسيكية إلى كاليفورنيا في محاولة للمساعدة في إخماد النيران التي اشتعلت خلال الساعات القليلة الماضية، ملتهمة الأخضر واليابس وسط نزوح الآلاف من منازلهم، وخسائر تقدر بملايين الدولارات.

ونشرت سلمى مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله عدد من قوات الإطفاء المكسيكية وهم في اتجاههم إلى لوس أنجلوس، وعلقت سلمى: "وقت دعم ومحبة الجيران".

وكان الظهور الأخير للنجمة سلمى حايك، بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 82 هذا العام، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من النجوم المتواجدين هناك، وهم نيكول كيدمان، أنجلينا جولي، كولمان دومينجو، وقامت بتهنئة الفائزين وكتبت: "تهاني لكل الفائزين بحفل جولدن جلوب، يالها من طريقة لتبدأوا بها العام، ولكل الخاسرين الرائعين، برافو عملكم المذهل كان رائعًا وجعل هذا الموسم مميزًا".

وكان آخر ما عرض للنجمة سلمى حايك هو فيلم الدراما "Without Blood" عام 2024، إخراج النجمة أنجلينا جولي.

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يذكر أن، سلمى حايك تشارك ببطولة فيلم الأكشن والمغامرات "Sacrifice" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

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