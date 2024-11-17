مغني عالمي يخسر رهان 355 ألف دولار بعد هزيمة مايك تايسون

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كتب- مروان الطيب:

خسر المغني العالمي دريك، مبلغ يقدر بـ 355 ألف دولار عقب مراهنته على هزيمة جيك بول أمام أسطورة الملاكمة مايك تايسون، في المباراة التي أقيمت بالساعات الأولى من صباح السبت في ولاية تكساس الأمريكية حصريًا على منصة "نتفليكس"، وانتهت بفوز جيك بول على تايسون.

وكان دريك قد كشف عن رهانه بمبلغ 355 ألف دولار على هزيمة جيك بول، حيث فوجئ الجميع بنجاح اليوتيوبر الشهير في هزيمة الأسطورة مايك تايسون وسط إحباط الملايين حول العالم الذين راهنوا على فوز تايسون.

ونشر دريك صورة لمراهنته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكشف خلالها وضع مبلغ 355 ألف دولار قبل ساعات من إقامة النزال، ولاقت الصورة سخرية الآلاف من متابعيه بعد خسارته هذا المبلغ الضخم وخسارة مايك تايسون التي كانت بمثابة مفاجأة للجميع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديوهات عبر حساباتهم الرسمية، التي ظهروا خلالها وهو يقومون بتحطيم التلفاز عقب هزيمة تايسون وسط صدمة جمهوره ومحبيه.

يذكر أن، آخر أغاني دريك كانت بعنوان "The Heart Part 6" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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