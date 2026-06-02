واصل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته الجماعية بمدينة أوهايو الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء، قبل مباراة البرازيل الودية يوم 7 يونيو، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره البرازيلي يوم 7 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في مونديال 2026.

تفاصيل مران منتخب مصر الجماعي اليوم

وخاض لاعبو المنتخب الوطني فقرة تدريبات بدنية داخل الجيم لمدة 30 دقيقة، ثم بعض التدريبات الفنية من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران، قبل أن يختتم المران بتقسيمة وفقرة للتسديد على المرمى.

وحضر مران المنتخب الوطني الجماعي اليوم، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة الفريق في أمريكا، لدعم اللاعبين قبل البطولة.

مجموعة مصر في بطولة كأس العالم 2026

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "نيوزيلندا، بلجيكا وإيران".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في البطولة بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

ومن المقرر انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 من شهر يونيو الجاري، وتستمر البطولة حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

