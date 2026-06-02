مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

جميع المباريات

إعلان

تدريبات بدنية وفنية.. تفاصيل مران منتخب مصر الجماعي استعدادا لمواجهة البرازيل وديا

كتب : يوسف محمد

11:18 ص 02/06/2026 تعديل في 11:46 ص
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر الجماعي (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر الجماعي (9) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر الجماعي (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر الجماعي (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر الجماعي (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر الجماعي (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر الجماعي (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر الجماعي (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    مران منتخب مصر الجماعي (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته الجماعية بمدينة أوهايو الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء، قبل مباراة البرازيل الودية يوم 7 يونيو، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره البرازيلي يوم 7 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في مونديال 2026.

تفاصيل مران منتخب مصر الجماعي اليوم

وخاض لاعبو المنتخب الوطني فقرة تدريبات بدنية داخل الجيم لمدة 30 دقيقة، ثم بعض التدريبات الفنية من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران، قبل أن يختتم المران بتقسيمة وفقرة للتسديد على المرمى.

وحضر مران المنتخب الوطني الجماعي اليوم، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة الفريق في أمريكا، لدعم اللاعبين قبل البطولة.

مجموعة مصر في بطولة كأس العالم 2026

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "نيوزيلندا، بلجيكا وإيران".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في البطولة بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

ومن المقرر انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 من شهر يونيو الجاري، وتستمر البطولة حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

أقرأ أيضًا:

هل تٌطبق الشرطة الأمريكية قوانين الهجرة خلال مباريات كأس العالم 2026؟

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر والبرازيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تبدأ من 840 ألف جنيه.. كايي تعلن أحدث أسعار سياراتها في مصر
أخبار السيارات

تبدأ من 840 ألف جنيه.. كايي تعلن أحدث أسعار سياراتها في مصر
14 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي
أخبار المحافظات

14 مصابا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي
5 فوائد صحية لتناول المشمش أبرزها إنقاص الوزن
نصائح طبية

5 فوائد صحية لتناول المشمش أبرزها إنقاص الوزن
العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
الأزهر

العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
"قوله لأ".. بن غفير يدعو نتنياهو لتجاهل ترامب ومواصلة استهداف بيروت
شئون عربية و دولية

"قوله لأ".. بن غفير يدعو نتنياهو لتجاهل ترامب ومواصلة استهداف بيروت

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة