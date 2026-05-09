أعلن مجلس إدارة نادي الأقصر الرياضي برئاسة رحمي حجازي، تضامنه الكامل مع نادي المدينة المنورة عقب الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي الجمهورية لفريق مواليد 2009، والتي أُقيمت مساء الجمعة على ملعب مركز شباب القطامية بالقاهرة أمام نادي التجمع الأول.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، استياءه الشديد مما تعرضت له بعثة فريق الناشئين التابعة لنادي المدينة المنورة خلال المباراة النهائية، مشددًا على دعمه الكامل لمجلس إدارة النادي في أي إجراءات يتم اتخاذها للحفاظ على حقوق الفريق ومصلحة النادي.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة نادي الأقصر الرياضي يتابع عن كثب تطورات الموقف في القاهرة، مؤكدًا أن ما حدث “لا يمت بأي صلة للرياضة”، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من لاعبي نادي المدينة المنورة وعودة البعثة إلى محافظة الأقصر بسلام.

وشدد المجلس، باسم أعضائه والجمعية العمومية، على وحدة الصف الرياضي داخل محافظة الأقصر، والتضامن الكامل مع نادي المدينة المنورة في أي قرارات أو إجراءات تصب في صالح النادي والرياضة بالأقصر.