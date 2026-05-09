الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

تطورات أزمة مباراة المدينة المنورة والتجمع الأول.. بيان تضامني من نادي الأقصر الرياضي

كتب : محمد محروس

03:39 م 09/05/2026

أحداث نهائي الناشئين

أعلن مجلس إدارة نادي الأقصر الرياضي برئاسة رحمي حجازي، تضامنه الكامل مع نادي المدينة المنورة عقب الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي الجمهورية لفريق مواليد 2009، والتي أُقيمت مساء الجمعة على ملعب مركز شباب القطامية بالقاهرة أمام نادي التجمع الأول.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، استياءه الشديد مما تعرضت له بعثة فريق الناشئين التابعة لنادي المدينة المنورة خلال المباراة النهائية، مشددًا على دعمه الكامل لمجلس إدارة النادي في أي إجراءات يتم اتخاذها للحفاظ على حقوق الفريق ومصلحة النادي.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة نادي الأقصر الرياضي يتابع عن كثب تطورات الموقف في القاهرة، مؤكدًا أن ما حدث “لا يمت بأي صلة للرياضة”، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين من لاعبي نادي المدينة المنورة وعودة البعثة إلى محافظة الأقصر بسلام.

وشدد المجلس، باسم أعضائه والجمعية العمومية، على وحدة الصف الرياضي داخل محافظة الأقصر، والتضامن الكامل مع نادي المدينة المنورة في أي قرارات أو إجراءات تصب في صالح النادي والرياضة بالأقصر.

نادي الأقصر الرياضي نادي المدينة المنورة نادي التجمع الأول

حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
لمشاهدة مباراة الزمالك بالمجان.. تردد قناة الجزائرية الأرضية
كواليس محاكمة قاضٍ سابق متهم بقتل طليقته: تحملت 10 سنوات ومستعد للإعدام
محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد إف سي
نقيب الأطباء يحذر من التوسع العشوائي في كليات الطب
اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة