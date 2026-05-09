كشف نادي الزمالك، عن أسعار تذاكر مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الحالي 2025-2026، التي يخوضها الأبيض أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أسعار تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

المقصورة الرئيسية أصبحت 2000 جنيه

الدرجة الأولى أصبحت 750 جنيه

الدرجة الثانية أصبحت 200 جنيه

الدرجة الثالثة مازالت كما هي 75 جنيه

وتم تحديد أسعار تذاكر مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة، بناءً على خطاب الفارس الأبيض لشركة تذكرتي في الساعات الماضية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

وتقام مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة، يوم 16 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر إقامة المباراة بين الزمالك واتحاد العاصمة يوم 16 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويطمح نادي الزمالك في حصد ثالث ألقابه في كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تمكن من حصد لقب البطولة في نسختين من قبل، عامي 2019 و2023..

نتيجة مباراة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية

وتأهل الفارس الأبيض إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة.

وتمكن الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب شباب بلوزداد في نصف النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

