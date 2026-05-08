منح مجلس إدارة نادي المقاولون العرب لاعب الفريق شكرى نجيب مكافأة استثنائية، بعد تسجيله هدف فوز الفريق على حساب الجونة اليوم بالدوري.

وصرف مجلس إدارة المقاولون العرب مبلغ 100 يورو للاعب، بعد هدفه في مرمى الجونة، مما منح ذئاب الجبل نقاط المباراة الثلاث.

وعقب المباراة احتفل نجيب رفقة زملائه بالفريق، داخل غرف الملابس بهذه المكافأة الاستثنائية والذي منحت اللاعب قدر كبير من السعادة النفسية، ليس بسبب المقابل المادي فقط بل والتكريم المعنوي الذي حصل عليه.

نتيجة مباراة المقاولون العرب والجونة

وتمكن المقاولون العرب من تحقيق الفوز على حساب نظيره الجونة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت بالدوري المصري "دوري نايل".

وبهذا الفوز رفع المقاولون العرب رصيده من النقاط، إلى 32 نقطة، في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

أرقام شكري نجيب مع المقاولون هذا الموسم

وشارك نجيب خلال الموسم الحالي رفقة المقاولون العرب، في 26 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

