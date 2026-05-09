الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

21:45

يوفنتوس

مجدي عبد الغني: لو بالعدل الزمالك يفوز بالدوري

كتب : رمضان حسن

12:22 ص 09/05/2026 تعديل في 12:32 ص

مجدي عبد الغني

تحدث مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن رؤيته لمنافسات الدوري المصري هذا الموسم وحظوظ الفرق الكبرى في سباق البطولة.

وقال عبد الغني، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" المذاع على قناة dmc: "لما قلت إن لاعيبة الزمالك مش هتكسب لأني مكنتش عارف هل هيتحملوا الضغط ولا لا".

وأضاف: "أنا قلقان على الزمالك علشان تحمل الضغط وممكن ميقدرش يكسب سيراميكا، ولو بالعدل الزمالك يكسب الدوري، ولكن من الممكن أن يتوج بيراميدز بالدوري".

وتابع: "الأهلي هيسكب المصري وبيراميدز هيكسب سموحة والزمالك ممكن يخسر أمام سيراميكا بسبب عدم تحمل الضغوط".

وبسؤاله عن لماذا لم يتجه للتدريب بعد الاعتزال، أجاب : "مينفعش أقف قدام باب رئيس النادي وأقوله عايز أدرب علشان كده بعدت عن التدريب تماما".

من قناة السويس للمتحف المصري.. كيف تعيد الحكومة رسم خريطة السياحة؟
"فيديو سليم منذ شهور".. القصة الكاملة لـ واقعة التعدي على الأطفال داخل
أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
ماذا يعني التحول إلى الدعم النقدي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة
شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها "تباعا تباعا".. والجمهور يعلق
