تحدث مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن رؤيته لمنافسات الدوري المصري هذا الموسم وحظوظ الفرق الكبرى في سباق البطولة.

وقال عبد الغني، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" المذاع على قناة dmc: "لما قلت إن لاعيبة الزمالك مش هتكسب لأني مكنتش عارف هل هيتحملوا الضغط ولا لا".

وأضاف: "أنا قلقان على الزمالك علشان تحمل الضغط وممكن ميقدرش يكسب سيراميكا، ولو بالعدل الزمالك يكسب الدوري، ولكن من الممكن أن يتوج بيراميدز بالدوري".

وتابع: "الأهلي هيسكب المصري وبيراميدز هيكسب سموحة والزمالك ممكن يخسر أمام سيراميكا بسبب عدم تحمل الضغوط".

وبسؤاله عن لماذا لم يتجه للتدريب بعد الاعتزال، أجاب : "مينفعش أقف قدام باب رئيس النادي وأقوله عايز أدرب علشان كده بعدت عن التدريب تماما".