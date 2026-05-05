حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي وبيراميدز

كتب : يوسف محمد

11:34 م 05/05/2026
  • عرض 20 صورة
    سجود شوبير بعد هدف الأهلي
    احتفال مصطفى شوبير بعد هدف الأهلي
    الأهلي وإنبي (5)
    الأهلي (3) (1)
    تحية جمهور الأهلي للاعب إنبي محمود كهربا
    الأهلي وإنبي (4)
    الأهلي وإنبي (2)
    الأهلي وإنبي (3)
    الأهلي (2) (1)
    الأهلي (1) (1)
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    حسام عبد المجيد من مباراة الزمالك وسموحة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة

علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على الحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها مباراتي الأهلي وإنبي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري.

تصريحات توفيق السيد بشأن حالات مباراة الأهلي وإنبي

وشهدت مباراتي الأهلي إنبي، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء، العديد من الحالات التحكيمية الجدلية، منها إلغاء هدفين لبيراميدز بداعي التسلل، بالإضافة إلى إلغاء هدف لإنبي أمام الأهلي أيضًا.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي عن مباراة الأهلي وإنبي: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها للأهلي أمام إنبي صحيحة، خاصة وأن حارس المرمى أعاق حسين الشحات ومنعه من الوصول للكرة وكما نحكم الفار أيد قرار حكم الساحة في هذه اللعبة".

وأضاف: ""بحيي حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وإنبي، على أدائه المميز في المباراة، خاصة في لعبة ركلة الجزاء الخاص بإنبي والذي استدعى الحكم لمراجعتها مرة أخرى، قبل أن يعود في قراره ويستكمل اللعب وهو القرار الصحيح، خاصة وأن هناك مخالفة على لاعب إنبي قبل وصول الكرة لكهربا".

وعن إلغاء هدف كهربا لاعب إنبي أمام الأهلي، قال: "من وجهة نظري أحمد زيدان مساعد الحكم الثاني، كان أقل من مستوى المباراة، لأن اللعبة سهلة جدا والتسلل واضح على مهاجم إنبي".

ماذا قال توفيق السيد عن حالات مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا؟

واختتم السيد تصريحاته بخصوص مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا: "إلغاء هدفين لبيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بداعي التسلل، كان قرار صحيح من حكم المباراة، الهدف الأول لفيستون ماييلي التسلل كان واضحا، أما اللعبة الثانية فكانت صعبا للغاية ولكن الحكم اتخذ القرار الصحيح والمثالي".

