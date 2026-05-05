الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة

ظهر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق إنبي في لقطة إنسانية طيبة مع زميله السابق إمام عاشور لاعب الأهلي، بعد تعرضه للإصابة في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

ونجح النادي الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا علي انبي بثلاثية نظيفة، في الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

إصابة إمام عاشور

وتعرض إمام عاشور لكدمة في الركبة خلال اللقاء، مما دفع ييس توروب لتبديله في الدقيقة

وقام محمود كهربا بالجلوس بجوار إمام عاشور في العربة الخاصة بنقله من أرضية الملعب، كما جلس بجانبه خرج الملعب لمواساته بعدما تأثر إمام بإصابته.

