دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

- -
19:45

العين

بعد الفوز على سموحة.. ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري المصري الممتاز؟

كتب : هند عواد

10:38 م 05/05/2026 تعديل في 10:43 م
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك وسموحة
    الزمالك
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    لافتة جماهير الزمالك
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة

بات الزمالك قريبا من تحقيق لقب الدوري المصري الـ15 في تاريخه، بعد فوزه على سموحة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

فاز الزمالك على سموحة، بهدف نظيف سجله الفلسطيني عدي الدباغ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

يحتاج الزمالك لنقطة وحيدة للتتويج بـ الدوري المصري الممتاز، ليصل إلى النقطة 54 في الصدارة، دون النظر إلى نتائج بيراميدز والأهلي.

ففي حالة فوز بيراميدز والأهلي في المباراة المقبلة أمام سموحة والمصري البورسعيدي، على الترتيب، وتعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، سيتساوى الأبيض مع بيراميدز بـ54 نقطة، لكن يتفوق الأبيض ويتوج باللقب بفضل المواجهات المباشرة، فيما يأتي الأهلي ثالث بـ53 نقطة.

