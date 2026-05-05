لقطة إنسانية من كهربا مع إمام عاشور بعد إصابته (صور)

بات الزمالك قريبا من تحقيق لقب الدوري المصري الـ15 في تاريخه، بعد فوزه على سموحة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

الزمالك يفوز على سموحة

فاز الزمالك على سموحة، بهدف نظيف سجله الفلسطيني عدي الدباغ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

سيناريو تتويج الزمالك بالدوري المصري

يحتاج الزمالك لنقطة وحيدة للتتويج بـ الدوري المصري الممتاز، ليصل إلى النقطة 54 في الصدارة، دون النظر إلى نتائج بيراميدز والأهلي.

ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري المصري؟

ففي حالة فوز بيراميدز والأهلي في المباراة المقبلة أمام سموحة والمصري البورسعيدي، على الترتيب، وتعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، سيتساوى الأبيض مع بيراميدز بـ54 نقطة، لكن يتفوق الأبيض ويتوج باللقب بفضل المواجهات المباشرة، فيما يأتي الأهلي ثالث بـ53 نقطة.

اقرأ أيضًا:

بعد الفوز على سموحة بهدف حاسم.. موعد مباراة الزمالك المقبلة



بعد التعثر أمام سيراميكا كليوباترا.. موعد مباراة بيراميدز المقبلة



