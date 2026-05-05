6 صور لاحتفال عدي الدباغ بهدفه أمام سموحة بالدوري المصري
كتب : محمد عبد الهادي
سجل المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، هدف الزمالك الأول في مرمي سموحة، بالمباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.
وجاء هدف عدي الدباغ في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني بعد عرضية من خوان بيزيرا استقبلها برأسية هزت شباك سموحة.
بهذه النتيجة يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، ويتبقى له مباراة أمام سيراميكا في ختام الدوري
ويحتاج الزمالك للفوز في المباراة الختامية بالدوري لحصد لقب الدوري المصري دون النظر لنتائج منافسيه.
