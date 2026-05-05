الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

الهلال

شاشات منفصلة وروح واحدة.. مقهى بالسويس يجمع مشجعي الأهلي والزمالك في ليلة حسم الدوري - فيديو وصور

كتب : حسام الدين أحمد

09:36 م 05/05/2026
    الجدران تحمل عبارات دعم وحب منتخب السويس
    شاشة للزمالك وشاشتين للأهلي
    مشجعي الأهلي على المقهي
    مقهى الرابطة في السويس
    مشجعي الزمالك على المقهي
    كئوس رمزية داخل المقهي

على واحد من أقدم مقاهي حي الأربعين في السويس اجتمع مشجعي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لمتابعة مباراتين حاسمتين في مصير بطل الدوري لهذا الموسم.

يضع القائمين على المقهى تشجيع نادي منتخب السويس كأولوية، تحمل جدران المقهى عبارات حب نادي البلد، بينما تزين الكؤوس الرمزية نصبة الشاي ومكان تحضير المشروبات بالداخل.

وحرصا على إرضاء المشجعين وفر المقهي 3 شاشات اثنين منها بالداخل لنقل مباراة الأهلي، والثالثة أمام المقهى لجمهور الزمالك، مع التأكيد على وجود كل مشجع في المكان المخصص له منعا للمشاحنات بينهما.

مع تقدم الأهلي بهدفين تزايد أعداد مشجعي القلعة الحمراء، بينما تابع مشجعي الزمالك الشوط الأول وسط حالة ترقب وانتظار لإحراز الأهداف تضمن حصول الفريق على ثلاث نقاط ليحافظ على تصدره قائمة الفرق بالدوري مع نادي بيراميدز.

ونشرت صفحة مصراوي على موقع الفيسبوك بث مباشر لتوقعات مشجعي الفريقين لنتيجة المباراتين، ومن يحرز الأهداف من اللاعبين.

نادي الزمالك النادي الأهلي الدوري المصري

لتنفيذ مشروع الحرية.. ثلاث مدمرات أمريكية تتواجد غرب مضيق هرمز
مصطفى كامل يستقبل جثمان هاني شاكر في مطار القاهرة
توفيق عكاشة يكشف كواليس نجاته من جلطتي "الحزن والفرح"
بيهددني بالقتل.. فنانة تستغيث وتعلن ملاحقة لاجىء سوداني
إيران تنفي تنفيذ أي هجوم على الإمارات.. وتوجه رسالة للإماراتيين
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها