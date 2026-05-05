شاشات منفصلة وروح واحدة.. مقهى بالسويس يجمع مشجعي الأهلي والزمالك في ليلة حسم الدوري - فيديو وصور
كتب : حسام الدين أحمد
على واحد من أقدم مقاهي حي الأربعين في السويس اجتمع مشجعي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لمتابعة مباراتين حاسمتين في مصير بطل الدوري لهذا الموسم.
يضع القائمين على المقهى تشجيع نادي منتخب السويس كأولوية، تحمل جدران المقهى عبارات حب نادي البلد، بينما تزين الكؤوس الرمزية نصبة الشاي ومكان تحضير المشروبات بالداخل.
وحرصا على إرضاء المشجعين وفر المقهي 3 شاشات اثنين منها بالداخل لنقل مباراة الأهلي، والثالثة أمام المقهى لجمهور الزمالك، مع التأكيد على وجود كل مشجع في المكان المخصص له منعا للمشاحنات بينهما.
مع تقدم الأهلي بهدفين تزايد أعداد مشجعي القلعة الحمراء، بينما تابع مشجعي الزمالك الشوط الأول وسط حالة ترقب وانتظار لإحراز الأهداف تضمن حصول الفريق على ثلاث نقاط ليحافظ على تصدره قائمة الفرق بالدوري مع نادي بيراميدز.
ونشرت صفحة مصراوي على موقع الفيسبوك بث مباشر لتوقعات مشجعي الفريقين لنتيجة المباراتين، ومن يحرز الأهداف من اللاعبين.