الدوري المصري

سموحة

0 0
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

2 1
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

فشل الاختبار.. سر وجود بيزيرا على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سموحة

كتب : هند عواد

08:14 م 05/05/2026 تعديل في 08:21 م
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    وصول حافلات جماهير الزمالك لبرج العرب لمواجهة سموحة (2)
    وصول حافلات جماهير الزمالك لبرج العرب لمواجهة سموحة (1)
    جماهير الزمالك تتوجه لبرج العرب
    جماهير الزمالك تتوجه لبرج العرب
    جماهير الزمالك تتوجه لبرج العرب
    جماهير الزمالك تتوجه لبرج العرب
    جماهير الزمالك تتوجه لبرج العرب

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، سبب وجود البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مقاعد البدلاء أمام سموحة.

وأعلن معتمد جمال، مدرب الزمالك، تشكيلته لمباراة سموحة، المقامة حاليا على ستاد الجيش ببرج العرب، وشهدت وجود بيزيرا على مقاعد البدلاء.

سر غياب بيزيرا عن مباراة الزمالك وإنبي اليوم

قال إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة أون سبورت: "بيزيرا اشتكى أمس من إصابة في العضلة الأمامية، ومعتمد جمال أجرى له اختبارا اليوم وفشل، لهذا وجوده معنوي فقط ولن يستعين به إلا في حالة تأزم الموقف تماما".

وجاء تشكيل الزمالك ضد سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع : محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمد إبراهيم

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة -عبد الله السعيد

خط الهجوم : آدم كايد – ناصر منسي - عدي الدباغ

الخارجية الإيرانية: ليس لدينا عداء تجاه الدول العربية في الخليج
"الدوري يا زمالك".. هتافات جماهير الزمالك في مباراة سموحة
يحبون الحرية.. 3 أبراج لا تقع في الحب بسهولة
توفيق عكاشة يتوقع "ضربة قاصمة" للنظام الإيراني خلال 72 ساعة
"الأصعب بيراميدز".. نجم الأهلي السابق يعلق عبر مصراوي على مباريات مرحلة
