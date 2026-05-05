الزمالك يهزم سموحة بصعوبة ويقترب من حسم لقب الدوري

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزًا هامًا علي سموحة بهدف دون رد في الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع : محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمد إبراهيم.

خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة -عبد الله السعيد.

خط الهجوم : آدم كايد – ناصر منسي - عدي الدباغ

متابعة ما قبل انطلاق المباراة

نزول اللاعبين لأرضية ملعب المباراة لإجراء عمليات الإحماء

جماهير الزمالك تحيي اللاعبين قبل انطلاق المباراة

جماهير الزمالك تهتف للاعبي: بالدم بالروح الدوري مش هيروح

بداية نزول اللاعبين لأرضية الملعب

متابعة مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة3: سيطرة واستحواذ من الزمالك علي الكرة في منتصف الملعب

الدقيقة 6: سقوط لاعب سموحة وتوقف المباراة لنزول الجهاز الطبي.

الدقيقة 8: فرصة هدف ضائع لسموحة بعد هجمة مرتدة من أمادو مهاجم سموحة.

الدقيقة 11: تمريرات للاعبي سموحة في منتصف الملعب دون خطورة.

الدقيقة 13: ضربة ثابتة للزمالك ينفذها بنتايج ودفاعات سموحة تتصدي.

الدقيقة 20: تسديدة قوية لسموحة تمر بجوار مرمي المهدي سليمان حارس الزمالك.

الدقيقة 28: ضربة حرة للزمالك ينفذها عبدالله السعيد ودفاعات سموحة تتصدي.

الدقيقة 30: ينتايج يمرر كرة عرضية من الجهة اليسري يبعدها دفاع سموحة.

الدقيقة 34: هجمة خطيرة لسيراميكا تنتهي بتسديدة قوية تمر بجوار مرمي الزمالك

الدقيقة 38: استحواذ للاعبي الزمالك في منتصف ملعب سموحة بحثًا عن الهدف الأل

الدقيقة 39: ركنية للزمالك من الجهة اليمني.

الدقيقة 40: عبدالله السعيد ينفذ الذربة الركنية وحارس سموحة يبعدها.

الدقيقة 42: عدي الدباغ يهدر فرصة الهدف الأول للزمالك عن طريق عدي الدباغ

الدقيقة 45: الحكم يضيف 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+3: هجمة لصالح الزمالك تنتهي في يد حارس سموحة

الدقيقة 45+5: محمد الغازي يطلق صافرة انتهاء الشوط الاول من مباراة سموحة والزمالك بالتعادل السلبي 0-0.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من مباراة الزمالك وسموحة.

الدقيقة 46: معتمد جمال يجري 3 تبديلات بنزول شيكو بانزا والونش وبيزيرا وخروج فتوح ومحمد ابراهيم وناصر منسي.

الدقيقة 51: محمد الغازي يشهر بطاقة صفراء للاعب الزمالك محمد شحاتة.

الدقيقة 56: ركنية للزمالك ينفذها عبدالله السعيد ودفاعات سموحة تبعدها.

الدقيقة 61: عدي الدباغ يسجل الهدف الأول للزمالك

الدقيقة 64: ضغط متواصل للاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة: 71: هجمة منظمة للاعبي الزمالك ولكن دفاعات سموحة تفسد الهجمة.

الدقيقة 81: فرصة خطيرة لسموحة الذي يبحث عن التعادل.

الدقيقة 83: نزول أحمد ربيع بدلًا من آدم كايد.

الدقيقة 87: ضربة حرة مباشرة لصالح الزمالك ينفذها المهدي سليمان.

الدقيقة 89: ركنية لصالح الزمالك من الجهة اليسري تمر بدون خطورة.

الدقيقة 90: الحكم يضيف 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 90+1: هجمة مرتدة غير مكتملة لعدي الدباغ.

الدقيقة 90+3: المهدي سليمان ينقذ فرصة هدف محقق لسموحة.

الدقيقة 90+4: سقوط محمود بنتايج للإصابة وتوقف المباراة.

الدقيقة 90+8: حكم اللقاء محمد الغازي يطلق صافرة انتهاء المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.