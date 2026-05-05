الزمالك يهزم سموحة بصعوبة ويقترب من حسم لقب الدوري
كتب : محمد عبد الهادي
تصوير: محمد البدري
نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزًا هامًا علي سموحة بهدف دون رد في الجولة السادسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.
تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع : محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمد إبراهيم.
خط الوسط: أحمد فتوح - محمد شحاتة -عبد الله السعيد.
خط الهجوم : آدم كايد – ناصر منسي - عدي الدباغ
متابعة ما قبل انطلاق المباراة
نزول اللاعبين لأرضية ملعب المباراة لإجراء عمليات الإحماء
جماهير الزمالك تحيي اللاعبين قبل انطلاق المباراة
جماهير الزمالك تهتف للاعبي: بالدم بالروح الدوري مش هيروح
بداية نزول اللاعبين لأرضية الملعب
متابعة مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة3: سيطرة واستحواذ من الزمالك علي الكرة في منتصف الملعب
الدقيقة 6: سقوط لاعب سموحة وتوقف المباراة لنزول الجهاز الطبي.
الدقيقة 8: فرصة هدف ضائع لسموحة بعد هجمة مرتدة من أمادو مهاجم سموحة.
الدقيقة 11: تمريرات للاعبي سموحة في منتصف الملعب دون خطورة.
الدقيقة 13: ضربة ثابتة للزمالك ينفذها بنتايج ودفاعات سموحة تتصدي.
الدقيقة 20: تسديدة قوية لسموحة تمر بجوار مرمي المهدي سليمان حارس الزمالك.
الدقيقة 28: ضربة حرة للزمالك ينفذها عبدالله السعيد ودفاعات سموحة تتصدي.
الدقيقة 30: ينتايج يمرر كرة عرضية من الجهة اليسري يبعدها دفاع سموحة.
الدقيقة 34: هجمة خطيرة لسيراميكا تنتهي بتسديدة قوية تمر بجوار مرمي الزمالك
الدقيقة 38: استحواذ للاعبي الزمالك في منتصف ملعب سموحة بحثًا عن الهدف الأل
الدقيقة 39: ركنية للزمالك من الجهة اليمني.
الدقيقة 40: عبدالله السعيد ينفذ الذربة الركنية وحارس سموحة يبعدها.
الدقيقة 42: عدي الدباغ يهدر فرصة الهدف الأول للزمالك عن طريق عدي الدباغ
الدقيقة 45: الحكم يضيف 5 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 45+3: هجمة لصالح الزمالك تنتهي في يد حارس سموحة
الدقيقة 45+5: محمد الغازي يطلق صافرة انتهاء الشوط الاول من مباراة سموحة والزمالك بالتعادل السلبي 0-0.
الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني من مباراة الزمالك وسموحة.
الدقيقة 46: معتمد جمال يجري 3 تبديلات بنزول شيكو بانزا والونش وبيزيرا وخروج فتوح ومحمد ابراهيم وناصر منسي.
الدقيقة 51: محمد الغازي يشهر بطاقة صفراء للاعب الزمالك محمد شحاتة.
الدقيقة 56: ركنية للزمالك ينفذها عبدالله السعيد ودفاعات سموحة تبعدها.
الدقيقة 61: عدي الدباغ يسجل الهدف الأول للزمالك
الدقيقة 64: ضغط متواصل للاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الثاني.
الدقيقة: 71: هجمة منظمة للاعبي الزمالك ولكن دفاعات سموحة تفسد الهجمة.
الدقيقة 81: فرصة خطيرة لسموحة الذي يبحث عن التعادل.
الدقيقة 83: نزول أحمد ربيع بدلًا من آدم كايد.
الدقيقة 87: ضربة حرة مباشرة لصالح الزمالك ينفذها المهدي سليمان.
الدقيقة 89: ركنية لصالح الزمالك من الجهة اليسري تمر بدون خطورة.
الدقيقة 90: الحكم يضيف 6 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 90+1: هجمة مرتدة غير مكتملة لعدي الدباغ.
الدقيقة 90+3: المهدي سليمان ينقذ فرصة هدف محقق لسموحة.
الدقيقة 90+4: سقوط محمود بنتايج للإصابة وتوقف المباراة.
الدقيقة 90+8: حكم اللقاء محمد الغازي يطلق صافرة انتهاء المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.