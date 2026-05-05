الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

1 0
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

الهلال

نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

07:28 م 05/05/2026 تعديل في 10:11 م

نادي بيراميدز

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة بيراميدز وإنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وبهذا الفوز رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط، إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أبرز أحداث مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: عرضية من محمد الشيبي تمر خارج الملعب

الدقيقة 21: فستون ماييلي يسجل هدف ولكن يلغى بداعي التسلل

الدقيقة 31: محمد رضا بوبو يسجل الهدف الأول لسيراميكا في مرمى بيراميدز

الدقيقة 36: ناصر ماهر يحرز التعادل لبيراميدز في مرمى سيراميكا

الدقيقة 36: تسديدة قوية من عمرو السولية يتصدى لها حارس بيراميدز

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 66: سيطرة متبادلة على الكرة في منتصف الملعب بين الفيرقين

الدقيقة 75: 15 دقيقة متبقية والتعادل الإيجابي لا يزال يسيطر

الدقيقة 1+90: نهاية المباراة

الدوري المصري بيراميدز وسيراميكا كليوباترا نادي بيراميدز

إيران تنفي تنفيذ أي هجوم على الإمارات.. وتوجه رسالة للإماراتيين
مصدر بالزمالك يكشف مفاجأة لمصراوي بخصوص إصابة خوان بيزيرا في مباراة سموحة
محمود سعد يكشف سر رفضه تعليق صور الراحلين داخل منزله
أحمد موسى: النظام الإثيوبي يمارس عدواناً سافراً على السودان
