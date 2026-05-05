نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري المصري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة بيراميدز وإنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وبهذا الفوز رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط، إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أبرز أحداث مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: عرضية من محمد الشيبي تمر خارج الملعب

الدقيقة 21: فستون ماييلي يسجل هدف ولكن يلغى بداعي التسلل

الدقيقة 31: محمد رضا بوبو يسجل الهدف الأول لسيراميكا في مرمى بيراميدز

الدقيقة 36: ناصر ماهر يحرز التعادل لبيراميدز في مرمى سيراميكا

الدقيقة 36: تسديدة قوية من عمرو السولية يتصدى لها حارس بيراميدز

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 66: سيطرة متبادلة على الكرة في منتصف الملعب بين الفيرقين

الدقيقة 75: 15 دقيقة متبقية والتعادل الإيجابي لا يزال يسيطر

الدقيقة 1+90: نهاية المباراة